Geçmeyen gripte zatürre riski

Havaların soğumasıyla birlikte son dönemde akciğerlerin mikroorganizmalar yoluyla iltihaplanması anlamına gelen zatürre ve zatürre benzeri hastalıklar özellikle çocuk yaş grubunda arttı. Ankara Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, zatürrenin tüm dünyada ve Türkiye'de hem ölüm oranları hem hastanede geçirilen süre açısından en önemsenmesi gereken hastalıkların başında geldiğini kaydetti.Prof. Balık, "Altta yatan hastalığı olanlarda, KOAH, bronşit, kalp yetmezliği, şeker hastalarında zatürre sık görülür ve daha ölümcül seyreder. Hastalığınız grip, nezle gibi başlamış, şikâyetleri uzun sürüyorsa zatürre gelişme riski nedeniyle hekime başvurulmalı. Zatürre risk gruplarında, çocuklarda ve yaşlılarda ölümcül olma riskini devam ettiriyor" açıklamasını yaptı. Ankara Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş ise "Zatürre benzeri bir hastalıkla özellikle çocuk yaş grubunda karşı karşıyayız. Çocuk hasta ve okul çağında ya da okul öncesi eğitimde ise hastalık geçinceye kadar okula gönderilmemeli" dedi.