Gel şişe toplayıp satalım

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve hakkındaki iddialara verdiği tepkilerle gündem olan Sinan Sardoğan, 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. O dönem şikâyetçi olan mağdur A.A.'nın ifadesine göre, 3 Ekim 2018'de A.A. ve kardeşi M.A. evlerinin önünde oyun oynarken, ismini 'Osman' olarak bildikleri 30 - 35 yaşlarında, 1.70 boylarında mavi renkli kot pantolon giyen birisi yanlarına geldi. Adamın kendisini, "Bakkallara şişe satıyorum bana yardım eder misin? Benimle gel, yakında bir yere götüreceğim orada şişe var" diyerek karanlık ve metruk bir binada hamama benzer bir yere götürdüğünü belirten A.A.'nın, burada cinsel saldırıya uğradığını ve kimseye anlatmaması için tehdit edildiğini aktardığı ortaya çıktı. Sardoğan'ın ise o tarihte İstanbul'da olmadığını ileri sürdüğü görüldü.