Geleceğin sporcularını yetiştiriyorlar

Büşra, Beyza ile Enfal milli cimnastikçilerimiz. Genç yaşlarına rağmen artık müsabakalara katılmıyorlar. Ancak cimnastikten hiç kopmayan üç sporcu, şimdi Bolu’da 60 minik öğrenciye ders veriyor
BoluAbant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan milli cimnastikçi Büşra Canatan (23), 3. sınıf öğrencisi kardeşi Beyza Canatan (20) ve 2. sınıf öğrencisi Enfal Keskin (20), başarılı spor hayatlarının ardından müsabakalara katılmayı bıraktılar. Spora katkı sunmaya devam etmek için antrenörlük ve hakemlik yapmaya karar veren milli cimnastikçiler, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda hafta sonları sporcu yetiştiriyor. Aileleriyle antrenmana gelen 4-5 yaşlarındaki çocuklara cimnastik yaptıran milli sporcular, kendileri gibi başarılı sporcular yetiştirmek için onları sıkı şekilde yarışlara hazırlıyor.
DÜZENLİ ANTRENMAN ŞART
Yaklaşık 4 yaşından beri cimnastik yaptığını anlatan Beyza Canatan, cimnastikte yaş faktörünün çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bizler, 4-5 yaşında bu çocukları alıp altyapısını verdikten sonra yeteneği ve yatkınlığı varsa hafta içi yarışmacı grubuna yönlendiriyoruz" diye konuştu. Cimnastiğin çok fedakarlık isteyen bir spor olduğunu vurgulayan Enfal Keskin de yarışmacı olan çocukların artık bu branşa kendilerini adamaları gerektiğini dile getirdi. Keskin, antrenmanlarına düzenli şekilde devam eden çocukların başarılarının da devamında geleceğini kaydetti. Büşra Canatan da cimnastiğin tüm sporların temelini oluşturduğunu, bu sporu yapanların birçok branşta daha başarılı olduğunu ifade etti. Canatan, son yıllarda cimnastiğin popülaritesinin arttığını vurguladı. AA