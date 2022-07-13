Haberler Yaşam Haberleri Geleneksel rahvan at yarışları heyecanı Gölcük'te başlıyor
Giriş Tarihi: 13.7.2022 12:50 Son Güncelleme: 13.7.2022 13:07

Geleneksel rahvan at yarışları heyecanı Gölcük'te başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçılarının katılacağı, Gölcük Belediyesi 'Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu' 17 Temmuz Pazar günü başlıyor.

ABBAS ÇAKAR
Geleneksel rahvan at yarışları heyecanı Gölcük’te başlıyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu heyecanı, 17 Temmuz Pazar günü yaşanacak. Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 12.00'da başlayacak yarışlara, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçıları katılacak.



11 KATEGORİDE YARIŞLAR YAPILACAK

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapılacak ödüllü yarışlar; Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar (A), İthal Atlar (B), Köylü Dörtnal kategorilerinde büyük heyecana sahne olacak.



BAŞKAN SEZER DAVET ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Gölcük Belediyesi olarak ata sporcularımızdan olan rahvan atçılığa destek olmayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi yarışları ve gösterileri izlemeye davet ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS SONUÇLARI için geri sayım başladı! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son tarih açıklaması!
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların açılış tarihi!
TOKİ UCUZ KONUT MÜJDESİ: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
SON DAKİKA: NASA James Webb Uzay Teleskobundan tarihi kareleri paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleskobundan hayran bırakan görüntüler geldi!
SON DAKİKA! Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol 100 dolar altına gevşedi! 13 Temmuz 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu?
YPG/PKK’nın İnsanlık suçları BM raporunda! Liste kabarık
Bugün postaneler PTT açık mı, çalışıyor mu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo kapalı mı, alım ve teslimat yapıyor mu?
Bayram tatili bugün bitti mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte Kurban Bayramı tatili süresi
Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Geleneksel rahvan at yarışları heyecanı Gölcük'te başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA