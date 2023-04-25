Gelibolu Yarımadası’nda anzaklara şafak ayini

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan 2 bin kişilik grup, önceki gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti. Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi. Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh ve Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu. Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall ile 25 ülkeden çok sayıda maslahatgüzar, büyükelçi, misyon başkan yardımcısı katıldı.Çanakkale Kara Savaşları'nın anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda "57. Alay Temsili Devir Teslim Töreni" yapıldı. Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyan ve bu mücadelede çoğu şehit düşen kahramanlar, Conkbayırı'nda anıldı. Conkbayırı Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, saygı atışı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'ndaki törene Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage, Avustralyalı Korgeneral Greg Bilton konuşmacı olarak katıldı. Törende Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri ile Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar da katılımcı olarak yer aldı. Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliği'nce 'savaş dansı' olarak da bilinen 'haka' gösterisi sunuldu.