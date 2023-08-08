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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Gelin arabasının yolunu kesenler dikkat!

Avukat Emir Akpınar, düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş istenmesinin nitelikli yağma suçunu oluşturabileceğini söyledi. Avukatın iddiası örf hukukunda tartışma çıkaracak

Gelin arabasının yolunu kesenler dikkat!
Avukat Emir Akpınar, yağma suçunun tanımını yaparak, suçu işleyenlerin 6 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırıldığını söyledi. Trafikte sıkça görülen düğün konvoyunun önünün kesilerek bahşiş istenmesinin örf ve âdet hukukunda yeri olduğunu ancak sağdıç ve damadın talebi kabul etmemesiyle birlikte eylemde ısrar edilmesinin nitelikli yağma suçunu oluşturabileceğini aktaran Akpınar şunları söyledi:



"Bahşiş talebinde bulunan kimselerin bahşişi alabilmek adına gelin arabasında bulunan sağdıç, gelin, damat gibi kimselere karşı son dönemlerde cebir, tehdit uyguladığını görmekteyiz. Bunu da yol kesmek suretiyle yaptıkları için eylemin nitelikli yağma suçuna vücut verebileceğini öngörmekteyiz.



Sonuç olarak gelin arabasının önünün kesildiği taktirde, örf ve âdet hukuku çerçevesinde herhangi bir mahzur olmamakla birlikte devam eden eylemlerde bahşiş talebinin gelin, damat, sağdıç tarafından kabul edilmemesi durumunda bahşiş isteyen kimseler eylemlerine devam etmemelidir. Devam ettikleri taktirde nitelikli yağma suçuna vücut vereceklerdir." İHA

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Gelin arabasının yolunu kesenler dikkat!
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