Gelin ve damat çekime giderken kaza geçirdi

D-100 Karayolu üzeri Kartepe İlçesi Cengiz Topel Havalimanı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, düğünden birkaç saat önce fotoğraf çekimi için Sakarya'dan Kocaeli'ne geldikleri öğrenilen Enes Konuk ve Sümeyye Yılgın ile damadın ve gelinin kız kardeşleri Melike Konuk ile Medine Yılgın'ın içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada gelin ve damat ile kız kardeşleri yaralandı.