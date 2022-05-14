Gelin ve damat çekime giderken kaza geçirdi

D-100 Karayolu üzeri Kartepe İlçesi Cengiz Topel Havalimanı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, düğünden birkaç saat önce fotoğraf çekimi için Sakarya'dan Kocaeli'ne geldikleri öğrenilen Enes Konuk ve Sümeyye Yılgın ile damadın ve gelinin kız kardeşleri Melike Konuk ile Medine Yılgın'ın içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada gelin ve damat ile kız kardeşleri yaralandı.
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Akşam saatlerinde Sakarya Serdivan'da yapılacağı öğrenilen düğün cemiyeti öncesi, Fotoğraf çekimi amacıyla Kocaeli'ne gelen çift ile kardeşlerinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kaza iddialara göres şu şekilde gelişti. Sakarya'dan İzmit istikametine giden Enes Konuk idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kendisi ile aynı istikamette seyreden Adem Sarı idaresindeki TIR'a çarptı.
Kazanın etkisi ile savrulan araç daha sonrada yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan gelin damat ve kardeşleri hastaneye sevk edildi.