Gelin ve kayınvalide kazada öldü

Adana'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada gelin Nazife İlhan (50) ile kayınvalidesi Elif İlhan (74) hayatını kaybetti. Nazife İlhan'ın kayınvalidesiyle birlikte cezaevinde yatan eşin Murat İlhan'ın ziyaretine gittiği dönüş yolunda kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Gelin ve kaynananın cenazeleri otopsinin arından toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Elif İlhan ve Nazife İlhan'a otomobil çarptı. Yola savrulan kadınlara, daha sonra N.İ. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elif İlhan'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Nazife İlhan ise ambulans kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİ ZİYARETİ DÖNÜŞÜ

Gelin ve kaynananın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif ve Nazife İlhan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Gelin ve kaynananın cenazeleri daha sonra defnedilmek üzere Gaziantep'e götürüldü. Öte yandan olay günü iki çocuk annesi Nazife İlhan'ın kaynanasıyla birlikte Ceyhan'daki cezaevinde 6 yıldır yatan kocası Murat İlhan'ın görüşüne gittiği, kazanın dönüşte meydana geldiği öğrenildi.