Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 20 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!
Giriş Tarihi: 21.5.2022 01:57

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 20 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 20 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte 20 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

Ekranların uzun soluklu yarışması Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ediyor. Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Senanur oldu ve günün birincisi oldu. Öte yandan elenen isim de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte 20 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? (20 MAYIS)

Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Senanur oldu.

20 MAYIS CUMA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp altın bileziklerin sahibi olan gelin Senanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bütün hafta boyunca en az puanı alıp potaya kalan gelinler Edanur ve Aslıhan oldu. Hafta boyunca en düşük puanı alıp elenen gelin Edanur oldu.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 20 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!
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