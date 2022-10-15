Gelinin kardeşi konvoyda kalbınden vuruldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Karaboğa ailesi tarafından 13 Ekim'de düğün yapıldı. Gelin ve damat, düğün sonrası salondan ayrılmak üzere konvoya katıldı. Konvoy, Güvercinlik Mahallesi'ne geldiği sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havaya tabancalarla ateş açıldı. Bu sırada mahallede bulunan gelinin kardeşi Serkan Karaboğa, kalbinden vurularak yere yığıldı. Karaboğa, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaboğa'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma ekipleri, ifade için 5 kişiyi gözaltına aldı. Karaboğa'nın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığı araşkırılıyor. DHA