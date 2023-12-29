Gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde, 3 çocuk annesi Derya Demir ve kayınpederi Satılmış Demir arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Satılmış Demir, gelini Derya Demir'i silahla vurarak öldürdü. Tartışmanın nedeninin Derya Demir'in eşi, Satışmış Demir'in oğlu olan Yusuf Demir'in olaydan 1 hafta önce intihar etmesi ile ilgili olduğu öğrenilirken, Satılmış Demir polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan Satılmış Demir, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Demir, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.