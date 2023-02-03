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Giriş Tarihi: 4.2.2023

Gelmiş geçmiş en yaşlı köpek Bobi

Gelmiş geçmiş en yaşlı köpek Bobi
Portekiz'de Bobi adlı 30 yaşındaki bir köpek, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği ilan edildi. Bobi 1 Şubat itibarıyla dünyada 30 yıl ve 266 gün geçirmiş oldu. Rafeiro do Alentejo ırkından gelen Bobi, yaşayan en yaşlı köpek rekorunu da, ABD'de 23 yaşındaki Chihuahua cinsi Spike'tan aldı. Bobi hayatını, Conqueiros köyünde, köpeklerini kendi yedikleri yiyeceklerle beslediklerini söyleyen Costa ailesiyle birlikte geçirdi. Bekçi köpekleri sınıfından olan Rafeiro do Alentejo ırkının ortalama yaşam süresi 12 ila 14 yıl arasında. Şimdiye kadarki en yaşlı köpek olan Bluey (1910-1939), 29 yıl 5 aylık olana kadar yaşayan bir Avustralya bekçi köpeğiydi.

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Gelmiş geçmiş en yaşlı köpek Bobi
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