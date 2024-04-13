Gemide korkutan yangın! 2 kişi yaralandı

Kocaeli Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren bir limanda demirli bulunan Hong Kong bandıralı gemide, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, akşam saatlerinde yangın çıktı.

Geminin Makine dairesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ancak, 2 gemi personelinin, çıkan yangın nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

VALİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından olayla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Yavuz, "İlimizde faaliyette bulunan bir limanda Hong Kong Bandıralı Geminin makina dairesinde çıkan ufak çaplı yangın süratle ekiplerimiz tarafından söndürülmüştür.Yangında yaralanan iki gemi personeli hastaneye kaldırılmıştır. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.