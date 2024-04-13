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Giriş Tarihi: 13.4.2024 00:53 Son Güncelleme: 13.4.2024 01:09

Gemide korkutan yangın! 2 kişi yaralandı

Kocaeli İzmit Körfezi'nde bir limanda  demirli  bulunan Hong  Kong Bandıralı gemide yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken 2 gemi personelin yaralandığı öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Gemide korkutan yangın! 2 kişi yaralandı

Kocaeli Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren bir limanda demirli bulunan Hong Kong bandıralı gemide, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, akşam saatlerinde yangın çıktı.

Geminin Makine dairesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ancak, 2 gemi personelinin, çıkan yangın nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

VALİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından olayla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Yavuz, "İlimizde faaliyette bulunan bir limanda Hong Kong Bandıralı Geminin makina dairesinde çıkan ufak çaplı yangın süratle ekiplerimiz tarafından söndürülmüştür.Yangında yaralanan iki gemi personeli hastaneye kaldırılmıştır. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

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Gemide korkutan yangın! 2 kişi yaralandı
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