Gemiden atlayarak çıktığı Amerika’da gönüllere taht kuran Türk itfaiyeciye törenli uğurlama

ÜLKESİNDE GÖMÜLMEK İSTİYORDU

Son yapılan eğitiminde ağır bir program olduğunu belirten Özhan Özgür Oral, "O program sonrasında dönüş yolunda kalp krizi geçirdi. Kaybetme nedenimiz de bu oldu. Çok temiz bir şekilde hayatını kaybetti. Kimseye yük olmak istemiyordu ağabeyim, kimseye yük olmadı. Orada şehit ilan edildi, bayrağa sarıldı. Burası çocukluğumuzdan beri bizim geldiğimiz cami. Ağabeyimle burada çok zaman geçirdiğimiz, teravihlere geldiğimiz bir cami, ondan burayı seçtim. Yaklaşık 26 senedir Türkiye'ye gelmiyordu. Gömülmek istediği yer de Türkiye'ydi. Eşi de yabancı olduğu için onun son rızasını yerine getirdi. Oradaki itfaiye bölümü de aynı şekilde ağabeyime aynı saygıyı gösterdiler. Ağabeyim geçen sene de ufak bir kalp krizi geçirmişti ama, doktor kontrollerini geçtiğinden dolayı göreve döndü. Ben istemiyordum. Hepimize sahip çıktığı için, onun gittiğini kabullenmek zor. Sözcükler yetmiyor. Sağlık sorununu bir şekilde spor yaparak atlattı. Kimseyle yarışmıyordu ama kendisiyle en büyük sınavı vardı. Bunu yapabiliyorsam, bir üstünü yapabilirim derdi. Limitin var diyordum. Herkesin bir limiti var, Süperman değilsin. Benim gözümde öyle ama bir yerden sonra durmasını bileceksin. O durmuyordu, sıkıntı buradan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Oral'ın ağabeyi Akif Cahit Oral ise, "Bir kez daha öğrendim ki iyiler fazla yaşamıyor. Bir gün önce konuşuyorum, ertesi gün ölüm haberini alıyorum ne kadar acı bir şey"dedi.