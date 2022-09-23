Genç acil tıp teknikeri, devrilen kamyonun altında can verdi
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Ankara'nın Haymana ilçesinde Ş.U.'nun kullandığı kum yüklü kamyon, freni patlayınca geri gelmeye başladı. Bu esnada şoför araçtan atladı. Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra Haymana Devlet Hastanesi'nde görevli ve sabah mesaisinden çıkan acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) üzerine devrildi. Kamyon lastiğinin üzerine geldiği Eratik, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Neslihan Gökçeağaç (33) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.