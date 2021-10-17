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Giriş Tarihi: 17.10.2021 01:36

Genç avukat kalbine yenildi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Genç avukat kalbine yenildi

Ankara Barosu avukatlarından 26 yaşındaki Mehmet Fatih Noğay, Abant'ta kahvaltı sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Bolulu iş adamlarindan Öztürk Arslatatar'ın yeğeni olan avukat Mehmet Fatih Noğay bugün dayısını ziyarete geldi. Saat 13.00 sıralarında Abant Yolu üzerinde bir tesiste kahvaltı yapan Mehmet Fatih Noğay, aniden rahatsızlandı. Bu sırada yan masada oturan bir kadın doktor, genç avukatın yere yığıldığını görünce müdahale etti. Ancak genç avukat, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölen avukatın naaşı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç avukatın kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenilirken cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.


Öte yandan avukat Mehmet Fatih Noğay'ın, Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Ahmet Akay'ın da yeğeni olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Genç avukat kalbine yenildi
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