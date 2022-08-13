Genç doktor hastane yolunda can verdi

Gümüşhane'ninKelkit ilçesinde, aynı hastanede görev yaptığı arkadaşlarıyla birlikte mesaiye giden doktorun kullandığı araç karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kaza Kelkit-Erzincan karayolunun Yenice Köyü mevkiinde meydana geldi. Yenice Köyü'nden Erzincan istikametine ilerleyen Vahit Erden yönetimindeki kamyon ile Kelkit Devlet Hastanesi cildiye uzmanı Erkan Davarcı'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan doktor Davarcı'nın arkadaşı göz doktoru Burçin Şan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Erkan Davarcı ve 2 kişi Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü doktor Erkan Davarcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü Vahit Erden ve Derya Bulut'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.