Genç evliler evi birbirine kattı! Genç kadın kocasını tırmaladı

İstanbul'da evli çift henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başlayınca hızını alamayan genç kadın kocasını tırnakladı. Olay geçtiğimiz Haziran ayında Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Fadime A., kayınvalidesi Güler A.,'nın evinde oturduğu sırada gelen kocası Mehmet A.' ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre Fadime A.' eşinin kollarını sıkıp tırmaladıktan sonra "senin hayatın ile oynarım, her şeyi elinden alırım, benim yanımdaki insanlar bana yeter, senin hayatını bitireceğim şerefsiz köpek" dedi. Mehmet A., da eşine yönelik "seni öldürürüm, varsa delikanlı kapıma gelsin, sen kimsin, o., a.s, senin gibi çok kadın var" şeklinde hakaretlerde bulunmaya başladıktan sonra eşine iki tokat attı. Olayın ardından taraflar karakola giderek şikayetçi oldu.

EŞİNİN KAFASINI YUMRUKLADI

Bu esnada kayınvalide Güler A., araya girmek istedi, Fadime A., "bana vuramazsın" dediği sırada Mehmet A. eşinin kafasına yumruk attı. Mehmet A., ardından eşi Fadime A.,'ya "beni baban yaşındaki adamlarla aldatıyorsun" diyerek karısının telefonunu aldıktan sonra iddiaya göre eşinin telefonundaki kendi hakaret ve tehdit mesajlarını sildi. Fadime A.'da bunun üzerine eşinin kollarını sıkıp "senin hayatın ile oynarım, her şeyi elinden alırım, benim yanımdaki insanlar bana yeter, senin hayatını bitireceğim şerefsiz köpek" dedi. Olayın ardından Fadime A.' ve Mehmet A., karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

ADLİ TIP RAPORU İFADELERİ DOĞRULADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda taraflar hakkında iddianame düzenlendi. Dava dosyası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede kayınvalide Güler A.'nın yakın akrabalık bağı nedeniyle tarafsız beyanda bulunamayacağı değerlendirildi. İddianamede şüphelilere ait muayene raporunda yaralanmaların basit tıbbi şekilde giderilebilir olduğu ve müşteki şüphelilerin anlatımlarını doğruladığı kaydedildi.

4 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede Fadime A.'nın eşi Mehmet A.'ya yönelik hakaret, eşe karşı basit yaralama ve tehdit suçlarını işlediği, Mehmet A.'nın da eşine yönelik tehdit ve eşe karşı basit yaralama suçu işlediği belirtildi. Savcılık müşteki şüphelilerin yapılacak yargılamanın sonunda 4 yıl cezalandırılmalarını istedi. Hapis cezası olması halinde haklarında güvenlik tedbirinin olmasını talep etti. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.