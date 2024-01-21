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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Genç hakim kalbine yenik düştü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Genç hakim kalbine yenik düştü
Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yapa Hakim Serdar Bayraktar, Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 39 yaşında hayatını kaybetti. Bayraktar, geçtiğimiz yıl üst üste önce amcası Hıfzı Bayraktar'ı daha sonra babası Sadık Bayraktar'ı kalp krizinden kaybetmişti. Hakim Serdar Bayraktar'ın cenazesi İstanbul Şişli'deki Feriköy Hasan Zeynep Camisi'nden ikindi saatinde kaldırıldı. Bayraktar'ın ağabeyi, kardeşinin naaşının başından bir an olsun ayrılmadı. Cenazeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mesai arkadaşları, Erzincanlı hemşehrileri ve yakınları katıldı. Hakim Serdar Bayraktar, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Genç hakim kalbine yenik düştü
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