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Giriş Tarihi: 1.7.2023 10:13 Son Güncelleme: 1.7.2023 10:22

Genç iletişimciler diplomalarını aldı

YDÜ İletişim Fakültesi’nden mezun olan genç iletişimciler Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Genç iletişimciler diplomalarını aldı

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay mezuniyet töreninde öğrencilere seslendi. Fakülte birincisi Furkan Obuz ve fakülte üçüncüsü Mohammad Raed Daowd ise mezun öğrenciler adına duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından eğitim dönemlerini başarılı bir şekilde tamamlayan 50 genç iletişimci büyük bir coşkuyla keplerini attı.

Hayat boyu öğrenmenin öneminİ vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "30 yıllık bir akademik kariyerin ardından bugün ben de sizinle birlikte bir ilki yaşıyorum. Rektör ünvanı ile bu yıl ilk defa bir mezuniyet töreninde konuşuyorum. Görüyorsunuz ki, hayat; her aşamasında yeni ilkler yaşatıyor insana. Sizler de; hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz." dedi.

Konuşmasında genç iletişimci mezunlara seslenen Doç. Dr. Ayhan Dolunay ise,"Başarılarınızı kutlarken, eğitiminize eşlik eden muazzam sorumluluğun da farkındayız. Unutmayın ki eğitiminiz bu törenle bitmiyor. Hayatınızın bir sonraki bölümüne başlarken cesur olun, meraklı olun ve geleneksel düşüncenin sınırlarını zorlamaktan korkmayın. Hayat boyu öğrenmeyi benimseyin, farklı bakış açıları arayın ve toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışın." diye konuştu.

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Genç iletişimciler diplomalarını aldı
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