Genç kadın doğuma giderken eşini kaybetmiş! Bir kötü haber daha!

Özdemir'in cenazesinin toprağa verilmesinden saatler sonra Selma Özdemir ile sarılık teşhisi konulan bebeğin tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.

Selma Özdemir, olayın ardından Alanya'da oturan ablasının yanında kaldı. Hastanede olduğu süreçte kendisine refakat eden ablası ile Selma Özdemir çarşamba günü rahatsızlanınca Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrolde Selma Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bebeğiyle hastanede kalan Özdemir'in tedavisi devam ediyor.