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Giriş Tarihi: 8.4.2022 23:46 Son Güncelleme: 8.4.2022 23:52

Genç kadın eşi tarafından tüfekle öldürüldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Genç kadın eşi tarafından tüfekle öldürüldü

Burdur'da meydana gelen korkunç olayda eşinden ayrı yaşayan Serhan S. (38) eşi Nurcan S.'yi (35) tüfekle vurarak öldürdü.

Burdur'da meydana gelen korkunç olayda ayrı yaşayan Nurcan S. (35) eşi Serhan S (38) tarafından tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. Polisi alarma geçiren olay saat 21.00 sularında Atatürk Caddesi'nde bulunan dönercide meydana geldi. Serhan S. Bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nurcan S'yi tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırının ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelerine rağmen yaşamını kaybetti. Kaçan cinayetin zanlısı Serhan S., suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Cinayetin ardından Nurcan S.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Genç kadın eşi tarafından tüfekle öldürüldü
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