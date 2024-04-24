Genç kadının sır ölümü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Emine Derviş (35) isimli kadının çocukları, annelerini evde bulamadıklarını komşularına söyledi. Bunun üzerine eve giren komşu, kadını yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde Emine Derviş'in boğularak öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokağın bir kısmını güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın ardından kadının cesedi cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektiflerince başlatılan soruşturma kapsamında kadının boğularak öldürüldüğü değerlendirildi. Cinayet Büro tespit ettiği bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.