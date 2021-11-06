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Giriş Tarihi: 6.11.2021 10:11 Son Güncelleme: 6.11.2021 10:18

Genç kız böyle isyan etti: '50 üvey kardeşim var flört etmekten korkuyorum!'

Genç kız böyle isyan etti: ’50 üvey kardeşim var flört etmekten korkuyorum!’

İtalya'da Tiktok kullanıcısı bir genç kız söyledikleriyle şaşkına çevirdi. "Izzy" ismindeki genç kız, sosyal medya hesabından kendi hayat hikâyesini anlattığında dikkatleri çekmeyi başardı.Izzy babasının bir sperm donörü olduğunu öğrendiğini söyledi. Üstelik genç kızın 50 tane üvey kardeşi var. Bu durumla ilgili paylaşımlarda bulunan Izzy bu durumun kendisinde bir paranoya haline geldiğini de ifade ederek "Flört etmekten korkuyorum" dedi.

Babası sperm bankası bağışçısı olunca genç kız hayatının şokunu yaşadı. İtalya'da yaşayan "Izzy" ismindeki genç kız, sosyal medya hesabından kendi hayat hikâyesini anlattığında dikkatleri çekmeyi başardı.

Bir sperm donörü aracılığıyla dünyaya geldiğini ifade eden Izyy, bağışçı babasının mirasını DNA testi ile öğrenmek istedi. Yaptırdığı test ile 50 üvey kardeşi olduğunu fark etti.

Genç kız, "Bir kadından, belirli bir kişi veya aileyle akraba olup olmadığımı soran bir mesaj aldım, kızıyla eşleşmiştim, ben de 'hayır' dedim" şeklinde konuştu.

Kadın tarafından en az 50 üyeye sahip özel bir Facebook grubuna yönlendirildiğini söyleyen Izzy, "Aynı sperm bağışçısının çocukları olan 50'den fazla kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı... Üstelik farklı yaşlardayız" ifadesini kullandı.

Izzy, bunun kendisinde bir paranoya haline geldiğini de ifade ederek "Flört etmekten korkuyorum" dedi.

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Genç kız böyle isyan etti: '50 üvey kardeşim var flört etmekten korkuyorum!'
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