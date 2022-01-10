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Giriş Tarihi: 10.1.2022 13:27 Son Güncelleme: 10.1.2022 13:59

Genç kız eski nişanlısı tarafından öldürdü

BEKİR COŞKUN
Genç kız eski nişanlısı tarafından öldürdü

Mersin’de 24 yaşındaki Naziye Oskay, eski nişanlısı olduğu iddia edilen Barış Can U. tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

Mersin Toroslar Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde iddiaya göre, sabah saatlerinde 24 yaşındaki Naziye Oskay, eski nişanlısı Barış Can U. tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

Ayrıldığı eski nişanlısı 35 yaşındaki Naziye Oskay ile barışmak için Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'ndeki evine giden Barış Can U, eski nişanlısıyla sokak ortasında tartışmaya başladı.

Barış Can U, çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla Naziye Oskay'ya 6 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Oskay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Barış Can U. ise cinayet olayının ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Genç kız eski nişanlısı tarafından öldürdü
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