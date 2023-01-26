Genç kız, sığındığı evdeki yangında öldü

Çanakkale'deanneannesi Mine Arslanoğlu ile yaşayan 15 yaşındaki Mine Söylemez, 2 ay önce İstanbul'a annesinin yanına gönderildi. İddiaya göre, üvey babası tarafından evde istenmedi. 25 Aralık'ta evden kaçtı. Küçükçekmece'de yaşayan ve kendisini "Şahin Çakır" olarak tanıtan Suriyeli 3 çocuk babası Şerif E.'nin evine sığındı. Şerif E.'nin ablası kızı evde istemedi. 28 Aralık'ta evde yangın çıktı. Şerif E., ablası ve 2 çocuğu evden kaçarken, Söylemez, Şerif E.'nin 7 aylık bebeği ile balkona geldi. Battaniye açanları gören Söylemez, önce bebeği attı ardından kendisi atladı. 26 gün yoğun bakımda kalan Söylemez'in 11 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Önceki gün ise genç kızın kalbi durdu.Baba Yılmaz Söylemez, 13 Ocak'ta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Şerif E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Söylemez, evde bulunan 6 kişiden yalnızca kızının ölümünün detaylı araştırılmasını talep etti. Anneanne Mine Arslanoğlu ise "Mine yangından önce kız arkadaşıyla Şerif E. için kavga etti. Onlar yaptılar, başka kimse yapmadı. Bu ecel ile olacak bir şey değil. Torunumu oyuna getirdiler. Kapıyı üstünden kilitlediler, kapıyı açamadı, balkona çıktı, alev yükselince çocuk panikle aşağıya atladı" dedi. Mahallede esnaf olan Murat Kalcık, "İtfaiye yaklaşık 40 dakika sonra yangına müdahale etti. Kendi imkanlarımızla kurtarmak istedik olmadı" diye konuştu.