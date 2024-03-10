Genç kıza tramvayda tacize 2 yıl hapis

Konya'da geçen yıl mayıs ayında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, spor alanında yöneticilik yapan 27 yaşındaki E.S.H. isimli genç kız, tramvaydan indiği sırada arkasından gelen T.S. tarafından elle taciz edildi. Büyük şok yaşayan genç kız tramvaydan iner inmez yakınlardaki polislerden yardım istedi. Gözaltına alınıp ifadesine başvurulan T.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan T.S. (38) önceki gün hakim karşısına çıktı. T.S., kendisinde unutkanlık ve hafıza zayıflığı olduğunu ileri sürerek olay gününü tam hatırlamadığını ileri sürdü. Mahkeme, T.S.'yi cinsel saldırı suçundan 'iyi hal' indirimi de vererek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.