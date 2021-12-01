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Giriş Tarihi: 1.12.2021 21:02

Genç kızdan geriye güler yüzlü fotoğrafı kaldı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Genç kızdan geriye güler yüzlü fotoğrafı kaldı

Uşak’ta yolun karşısına geçmeyen çalışırken alkollü bir sürücünün çarpması ve öylece bırakıp kaçması sonucu hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı. Hasibe’den geriye bir tek güler yüzlü fotoğrafı kaldı.

Uşak'ta dün akşam saatlerinde Uşak-İzmir Karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana gelen kazada halk otobüsünden indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hasibe Güven, 34 DJH 396 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından hafif ticari aracın sürücüsü olduğunu söyleyen A.A. ve beraberinde bulunan S.P., O.E., Y.P. gözaltına alınmış ve gözaltına alınan A.A.'nın çelişkili ifade vermesi üzerine yapılan incelemelerde aracı A.A.'nın kullanmadığı patronu olan S.P. ile yer değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.

GERİYE GÜLER YÜZLÜ FOTOĞRAFI KALDI


Uşak'ta bir muhasebecinin yanında çalıştığı öğrenilen Hasibe Güven, yapılan otopsinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızdan geriye bir tek güler yüzlü bu fotoğrafı kaldı.

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Genç kızdan geriye güler yüzlü fotoğrafı kaldı
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