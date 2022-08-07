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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Genç kızı ensesinden vurdu, kendini yaraladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Genç kızı ensesinden vurdu, kendini yaraladı
İstanbul Bahçelievler'de evine zorla girdiği Beyza D.'yi (16) tabancayla ağır yaralayan Selim Tekin (28), ardından kendini de vurarak intihara kalkıştı. İddiaya göre, genç kızın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine önceki akşam giden Tekin, içeri alınmadı. Ancak kapının aralandığı bir anda zorla içeri girdi. Beyza D.'yi banyoya sürükleyen Tekin, tabancayla ensesinden vurdu. Daha sonra kendisine de ateş etti. Genç kızın kardeşinin "Kardeşimi kurtarın" diye bağırarak dışarı çıkması üzerine, vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Genç kızın babası Cuma D., Tekin'in kızına sosyal medyada önce ağabey gibi yaklaştığını belirterek, "Sonra bunu sevgiliye çevirmiş. Kötü sözler yazmış. Tehditler başlamış. Hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı. Savcı koruma kararı çıkardı" diye konuştu.

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Genç kızı ensesinden vurdu, kendini yaraladı
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