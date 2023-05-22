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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Genç kızın videosunu çektirip mobbing yaptı

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Genç kızın videosunu çektirip mobbing yaptı
Rize'nin Fındıklı ilçesinde CHP'li belediyeye ait sosyal tesislerde çalışan Tansu Gültekin (29), tesis müdürünün kendisinden habersiz çalışırken videosunu çektirip mobbing uyguladığını iddia ederek işi bıraktı. Tesis müdürü hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisine mikro milliyetçilik üzerinden mobbing uygulandığını, Fındıklılı olmadığı için çalıştırılmak istenmediğini iddia eden genç kız, "Restoranda bulaşıkçı olarak çalışıyordum. Tesis müdürü, 'Sen Hemşinlisin, yapamıyorsun, çalışamıyorsun' diyordu. Habersiz videomu çektirdi. Kendisinden şikâyetçi oldum. Bana, 'Seni denize atarım, seni döverim' diyordu. Muhtemelen benim yerime kendi adamından birini almak için mobbing uyguluyordu. Bazen sabah 10'dan gece 2'ye kadar çalıştığım da oldu" dedi.

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Genç kızın videosunu çektirip mobbing yaptı
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