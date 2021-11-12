Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan 23 yaşındaki öğretmen İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Özcan Kurt, Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.