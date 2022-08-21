Gençler göğe bakma kuyruğuna girdi

Astronomi tutkunlarının buluşma noktası olan Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, teleskopların önünde göğe bakma kuyruğu oluştu. Bilimle iç içe bir nesil yetiştirilmesi amacı taşıyan etkinliğe gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı etkinlik boyunca 630 saatlik gözlem yapıldı. Gökyüzü sevdalıları, uluslararası uzay çalışmalarında atmosfer açısından dünyadaki en iyi yerden biri olarak kabul edilen ve Türkiye'nin aktif en büyük gözlem evi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ni de ziyaret etme imkânı buldu.Etkinliğe katılanlardan Ceren Ateş, "Bilimle iç içe bir nesil yetiştirmek hepimizin çok büyük hayali. Genç yaşta bu kıvılcımı ateşlemek çok güzel" dedi. Eşi ve bebeğiyle birlikte etkinliğe katılan Nurcan Alptekin ise "Ülkemiz geleceğimiz çocuklarımız adına müthiş gelişmeler bunlar" derken, Mehmet Akman, "Ülkemizde böyle önemli projelerin yürütülüyor olması gurur veriyor bize" diye konuştu. İpek Bulut ise "Avrupa'nın en büyük teleskobu Erzurum'da yapılıyor. Ülkem hakkında gurur duyuyorum" dedi.Etkinliğe yaklaşık 8 bin günübirlik ziyaretçi katıldı. Alanda oluşturulan 5 gözlem istasyonunda 2 bin 500 metre rakımlı Bakırlıtepe'deki gözlemevine de ulaşan katılımcılar, uluslararası uzay çalışmalarında kullanılan 4 dev optik teleskop hakkında bilgi aldı. 1.5 metre ayna çapı ile Türkiye'nin en büyük optik teleskopu RTT 150'de gözlem heyecanı yaşandı.Programa katılanlar meteor yağmuru sürprizi ile karşı karşıya kaldı. 1992 yılında Dünya yörüngesine yakın bir noktadan geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan ve Dünya'nın Güneş'in etrafında dönerken bu kozmik toz bulutuna rastlaması nedeniyle meydana gelen bu gökyüzü olayı, katılımcılara heyecanlı dakikalara sahne oldu.