Haberler Yaşam Haberleri Gençlere KYK yurdu ücretsiz konaklama müjdesi! Yaş aralığı değişti: KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak, kimler yararlanabilecek?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 20:35

Gençlere KYK yurdu ücretsiz konaklama müjdesi! Yaş aralığı değişti: KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak, kimler yararlanabilecek?

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjdeyle KYK yurtları 18-25 yaş arası vatandaşlara belirlenen tarihler arasında ücretsiz konaklama imkanı vereceği duyurulurken bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme duyuruldu. Talepler üzerine ücretsiz konaklama imkanının uygulandığı yaş aralığının değiştiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından "KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak, yaş aralığı değişti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK yurtlarının ücretsiz olacağı tarihler ve yaş aralığına dair detaylar...

Gençlere KYK yurdu ücretsiz konaklama müjdesi! Yaş aralığı değişti: KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak, kimler yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada belirlenen tarihlerde bazı KYK yurtlarının ücretsiz konaklama sağlayacağını müjdelemişti. Gençlerin seyahat edebilmesi ve üniversite kayıt dönemlerinde gittikleri şehirlerde konaklama sorununu kaldıracak açıklamanın ardından binlerce öğrenci "KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak, kimler yararlanabilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu imkan yalnızca 18-25 yaş aralığındaki gençlere sağlanacaktı fakat talepler sonrası bugün yeni bir gelişme yaşandı. İşte KYK yurtlarında ücretsiz konaklama şartları ve detaylar...

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İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması:

GENÇLERE 'SEYAHAT SEVER' MÜJDESİ

"Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahat sever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik. Konya'da 9-18 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 5. İslami dayanışma oyunlarının hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. İslami Dayanışma Oyunları için Konyamıza kazandırdığımız tesisler hem gençlerimize hizmet edecek hem de daha sonra kullanılacaktır."

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KYK YURTLARI HANGİ TARİHLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında 81 ildeki yurtlarımız ücretiz olarak konaklamaya açık olacaktır."

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Gençlere KYK yurdu ücretsiz konaklama müjdesi! Yaş aralığı değişti: KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak, kimler yararlanabilecek?
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