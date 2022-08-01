Gençlere KYK yurdu ücretsiz konaklama müjdesi! Yaş aralığı değişti: KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak, kimler yararlanabilecek?

İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması:

GENÇLERE 'SEYAHAT SEVER' MÜJDESİ

"Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahat sever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik. Konya'da 9-18 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 5. İslami dayanışma oyunlarının hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. İslami Dayanışma Oyunları için Konyamıza kazandırdığımız tesisler hem gençlerimize hizmet edecek hem de daha sonra kullanılacaktır."