Gençlere KYK yurdu ücretsiz konaklama müjdesi! Yaş aralığı değişti: KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak, kimler yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada belirlenen tarihlerde bazı KYK yurtlarının ücretsiz konaklama sağlayacağını müjdelemişti. Gençlerin seyahat edebilmesi ve üniversite kayıt dönemlerinde gittikleri şehirlerde konaklama sorununu kaldıracak açıklamanın ardından binlerce öğrenci "KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak, kimler yararlanabilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu imkan yalnızca 18-25 yaş aralığındaki gençlere sağlanacaktı fakat talepler sonrası bugün yeni bir gelişme yaşandı. İşte KYK yurtlarında ücretsiz konaklama şartları ve detaylar...
İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması:
GENÇLERE 'SEYAHAT SEVER' MÜJDESİ
"Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahat sever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik. Konya'da 9-18 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 5. İslami dayanışma oyunlarının hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. İslami Dayanışma Oyunları için Konyamıza kazandırdığımız tesisler hem gençlerimize hizmet edecek hem de daha sonra kullanılacaktır."