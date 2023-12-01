Gençleri uyuşturucu ve terörden koruyan merkez

Türkiye'nin en çok genç nüfusuna sahip illerinden Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesinin kent genelinde hizmetine sunduğu 21 Gençlik Merkezi, gençleri terör ve uyuşturucu gibi bağımlılıktan korurken onlara meslek de edindiriyor. 7'den 70'e herkesin uğrak noktası olan gençlik merkezlerinde spordan müziğe, el sanatlarından resim ve bilgisayara kadar birçok branşta kurslar veriliyor. "Gençlik bizim en büyük hazinemiz" diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, onların hem uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan kötü alışkanlıklardan hem de terör örgütlerinden korunması için gençlik merkezlerini hayata geçirdiklerini söyledi. Beyazgül, "Araştıran, sorgulayan, üreten ve ülkesine değer katan, sporu yaşam tarzı haline dönüştüren, öz güveni yüksek, tarihini, geçmişini bilen, milli ve manevi değerlere sahip güçlü bir gençlik yetiştirmek için gayret sarf ediyoruz" dedi. Göreve gelir gelmez gençlik merkezlerinin sayısını artırmak için çalışma başlattıklarını anlatan Beyazgül, "3 olan gençlik merkezinin sayısını 21'e çıkardık. 11 yüzme havuzu vardı. 5 adet daha havuz yaptık. Ayrıca 49 adet spor salonumuz, 10 adet futbol okulumuz, 2 adet kaleci departmanımız ve 11 adet kütüphanemiz var" ifadelerini kullandı.21 Gençlik Merkezi'nde, 32 branşta 262 adet kursun bulunduğunu aktaran Beyazgül, şöyle devam etti: "Bu kurslardan hali hazırda 9 bin 790 gencimiz faydalanıyor. 49 adet spor salonumuzda da bireysel branşlar, takım sporları ile beraber toplam 25 branşta 6 bin 940 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Spor salonlarımızdan toplamda 10 bin 23 kişi faydalanıyor. Yıllık bu sayı ortalama 65 bin buluyor. 16 yüzme havuzlarımızdan yaz sezonu boyunca 660 bin 240 kişi faydalandı. Şutim Şanlıurfa Belediye Spor, Gap Vadisi Spor ve Yenice Spor Tesislerimizde futbol okulu ve kaleci departmanımızda 985 öğrenciye futbol kursu alıyor. Burada geleceğin kalecileri yetişiyor."Gençlik Merkezleri'nde Mezopotamya Living Lab projesini hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Beyazgül, "Mezopotamya Living Lab'in çatısı altında faaliyet gösteren, Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri öğrencilerimizim oluşturduğu 'Team Cezeri' takımı, DENE-YAP Fikir Maratonu'nda büyük bir çıkış yakalayarak Türkiye genelinde ikinci oldu. Bizi bu başarılarıyla gururlandırdılar" dedi.