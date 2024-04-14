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Giriş Tarihi: 14.4.2024 11:22 Son Güncelleme: 14.4.2024 11:24

Gençlerin kıskançlık kavgası kanlı bitti

Bursa’da bir kafede kız arkadaşıyla oturan 29 yaşındaki Y.A, daha önce kız arkadaşıyla konuşurken gördüğü 28 yaşındaki S.H ile karşılaştı. Kıskançlık nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Y.A, yanında taşıdığı silahla S.H’ye ateş etti. Yerden seken kurşun, olayla ilgisi olmayan bir müşteriye isabet etti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Gençlerin kıskançlık kavgası kanlı bitti

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Odunluk mahallesinde bulunan bir kafeteryada 18 yaşındaki kız arkadaşı S.E ile oturan Y.A, daha önce kız arkadaşıyla konuşurken gördüğünü iddia ettiği ve bu nedenle husumet beslediği S.H ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Y.A, yanında taşıdığı silahı çıkararak S.H'ye ateş etti.

Silahtan çıkan kurşun, aynı mekanda yemek yiyen ve olayla ilgisi olmayan H.G'nin bacağına isabet etti. Bu sırada Y.A, silahı bırakıp S.H'ye bu kez de bıçakla saldırdı. Bölgede devriye gezen gece bekçilerinin müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağına kurşun isabet eden H.G. ile, kavgada bıçakla yaralanan S.H'yi yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gençlerin kıskançlık kavgası kanlı bitti
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