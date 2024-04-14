Gençlerin kıskançlık kavgası kanlı bitti

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Odunluk mahallesinde bulunan bir kafeteryada 18 yaşındaki kız arkadaşı S.E. ile oturan Y.A., daha önce kız arkadaşıyla konuşurken gördüğünü iddia ettiği ve bu nedenle husumet beslediği S.H. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Y.A., yanında taşıdığı silahı çıkararak S.H.'ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, aynı mekanda yemek yiyen ve olayla ilgisi olmayan H.G.'nin bacağına isabet etti. Bu sırada Y.A., silahı bırakıp S.H.'ye bu kez de bıçakla saldırdı. Bölgede devriye gezen gece bekçilerinin müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağına kurşun isabet eden H.G. ile, kavgada bıçakla yaralanan S.H.'yi yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.