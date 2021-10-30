Gençliğine güvenme aşılarını tamamla

Giriş Tarihi: 30.10.2021

Bağışıklık sistemi güçlü, sağlıklı gençlerin de hastaneleri doldurması endişe yaratıyor. Dr. Erkan Temizkan, “Kovid-19 aşısının birinci ve ikinci doz, hatta gerekiyorsa antikor seviyesinin düşmesinden dolayı üçüncü dozlarını yaptırmaları gerekmektedir” dedi