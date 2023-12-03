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Giriş Tarihi: 4.12.2023

Gençlik Kolları Başkanı dualarla toprağa verildi

Samsun’da meydana gelen kazada 2 arkadaşıyla birlikte vefat eden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, dün toprağa verildi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gençlik Kolları Başkanı dualarla toprağa verildi
Samsun'da, önceki gece 2 otomobilin çarpıştığı ve AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) ile Tolgahan Topuz'un (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Nuhcan Çevik (22) de yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ertuğrul Sağlam'ın (26) tedavisi ise sürüyor. Öte yandan Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Artvin'e, Tolgahan Topuz'un cenazesi Çarşamba ilçesi Ordubaşı Mahallesi'ne, Nuhcan Çevik'in cenazesi ise Çarşamba ilçesi Soğucak Mahallesi'ne gönderildi. Artvin'de Doğukan İslamoğlu için ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı önünde helallik alındı. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası ise gözyaşları arasında toprağa verildi.



ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Gençlik Kolları Başkanı dualarla toprağa verildi
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