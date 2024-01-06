Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Doğu Ekspresi’yle Sarıkamış’a gelen gençleri karşıladı

"Yarın yürüyüşümüzü de yapacağız. Tren yolculuğuna ben de arzu ederdim katılmak ama başka programlarım nedeniyle olamadım. Doğu Ekspresi güzergahı itibarıyla ve anılarıyla güzel bir süreç oldu arkadaşlarımız için. Şehitlerimizi anmak için buradayız. Bu vatandaki en önemli şiarlarımız 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Bayram İnmez, Ezan Dinmez'dir. Bizi birbirimize bağlayan bu toprakların değerleridir ve onları anmak bizim için önemli. Yiğitlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gençlerimize bu vatanın değerlerini öğretmek önemli. Her yıl daha da güçlendirerek bu etkinliği yapıyoruz."