Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Gençlerimizin emrindeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Spor Basını Buluşması' etkinliğine katıldı. Bak'ın yanı sıra etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan ile basın mensupları yer aldı.

"200-250 BİNE YAKIN GENCİMİZ KAMPLARDA BİR ARAYA GELECEK"



Esenler'de ikamet ettiğini dile getiren Bakan Bak, "Bu sokakları hem İstanbul milletvekili iken hem de diğer süreçlerde birlikte dolaştık. Çok eski dostluğumuz var. Son 20 yıldır Türkiye'de spor devrimi var. Mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sporun içinden gelen, futbolculuk ve yöneticilik yapmış bir isim. Gençleri çok iyi anlayan bir lider Cumhurbaşkanımız ve biz de kendisinin yanında yetiştik. Ben de çok genç yaşta spora başladım. Yöneticisi, kaptanı Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Spor bir okul gibi gençleri kapsar. O zamanki şartlar ile şu zamanki şartlar arasında birçok fark var. Türkiye çağında 15 bine yaklaşan tesisler var şu anda. Türk sporunda devrim niteliğinde yapılan işler var. Buralardan çıktık, amatör sahalarda yetiştik. Sporun bize kazandırdığı büyük değerler var. Sporda yetişen biri kötü alışkanlıklardan uzak durur ve iklim içerisinde yetişir. Spor bir yaşam tarzı. Belediyelerimiz de spor tesisleri yapımında bizim ortaklarımız. Türkiye'nin bütün ilçelerinde binlerce eser yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Yetenek taramasını da başlatmıştık Esenler'de 100 bin çocuk tarandı, bakanlık olarak da 5 milyon çocuğun taramasını gerçekleştirdik. Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa ettik. Bunların yanında gençli kamplarımız da var. Bu yıl 50 kampımız var. Gençlerimiz bize başvuruyor biz de onları oralara davet ediyoruz. 200-250 bine yakın gencimiz kamplarda bir araya gelecek" dedi.



"DEVASA ORGANİZASYONLARI YAPABİLECEK KAPASİTEDEYİZ"



Türkiye genelinde 480 gençlik merkezi olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Gençlerimiz için ayrıca Seyahat Sever programımız var. Başvuruyorsunuz ve 5 gün ücret ödemeden konaklıyorsunuz. Bir de müze kartı veriyoruz bölgedeki müzeleri ve ören yerlerini geziyorlar. Türkiye, Şampiyonlar Ligi organizasyonunu yaptı, devasa organizasyonları yapabilecek kapasitedeyiz. Bunlar da bizleri çok güçlü kılıyor. Yapılan organizasyonlarda madalya sayımız artıyor. Engelli sporculara yönelik çalışmalarımız var. Paralimpikte kotalarımız var madalya sayımız artıyor" diye konuştu.



"AVRUPA'DAKİ EN GENÇ TESİSLERE SAHİBİZ"



Türkiye'nin Avrupa'daki en genç tesislere sahip olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Olimpiyat rüyası her zaman var, devam ettiriyoruz. 2004'te adaydık, Japonya kazandığında da adaydık. Bu konuyu uluslararası olimpiyat komitesi karar veriyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için önemli bir çalışma içindeyiz. Uygun zamanı belirlemek gerekiyor olimpiyatlar için. Olimpiyat kültürünün kazanılması zamana yayılan bir durum. Kısa vadede mümkün olmayan durumlar var. Spor dinamizmi ve kültürü olan ülkeler ile yarışıyorsunuz. Tabana yayılması gerekiyor. Bunlar hedeflerimiz arasında. Daha önce madalya kazanamadığımız alanlarda madalya almaya başladık. Bunların hepsi tesisleşme ile alakalı. Turizm gelirleri anlamında da sporu önemli görüyoruz. Spor ile alakalı bir kitle var. Organizasyonlar çerçevesine yapılan çalışmaları destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"SPORLA BİRLİKTE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUYORUZ"



Bakan Osman Aşkın Bak, basın buluşmasının ardından Esenler Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış törenine katıldı. Bakan Bak burada yaptığı konuşmada, "Bugün Esenler'de şölen var. Çok güzel bir süreç geçirdiniz. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İstanbul'un ortasında böyle güzel bir ortamda sizlerle olduğumuz için çok gururluyuz. 5 bin gencimiz burada spor yaptılar, güzel vakitler geçirdiler. Tesisler yapmaya devam ediyoruz. Pek çok organizasyon Türkiye'nin geleceği olan gençlerimiz için. Ailelere çağrımız; çocuklarınızı spora yönlendirin. Milli Eğitim Bakanlığımız ile okul sporlarını daha aktif hale getireceğiz. Gençlerimizi yeteneklerine göre spor alanlarına yönlendirdik. Gençlerimizin en az 2 spor branşı ile uğraşmalarını istiyoruz. Sporla birlikte kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz. Bütün her şey güzel çocuklarımız için. Türkiye büyük bir spor ülkesi olma yönünde ilerliyor. Yatırımlarımız da devam ediyor" dedi.



"GENÇLERİN EMRİNDEYİZ"



Bakan Bak, bağımlılıktan uzak durmak için çocukların spor tesislerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın uyuşturucuya bağımlı olmaması için bunu yapmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin bakanlığıdır, güzel gençlerin emrindeyiz" diye konuştu.



MEHMET TEVFİK GÖKSU: HER BİR ÇOCUĞUMUZUN SPORUN BİR DALI İLE İLGİLENMESİNİ İSTİYORUZ



Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediyelerin farklı sorumlulukları olduğunu ifade ederek, "Belde halkının bütün ihtiyaçlarını karşılamak belediyelerin sorumluluğunda. Bir taraftan da belediyelerin odaklandığı konular var. Odaklanan konular içinde fark oluşturmamaya çalışır. Esenler İstanbul'un en geç nüfusa sahip ilçesi. İstanbul'un tam merkezinde yer alan bir ilçe. Her şeyden önemlisi geleceği inşa etme yönünde en önemli toplumsal dayanışma alanımız spordur. Burada biz spor alanları ürettikçe, Esenler'de sosyal hayatın farklılaştığını görüyoruz. Esenler 2009'da göreve başladığımda suç ve suç işleme oranında ilk 3'teydi öndeydi. Şimdi ise en az suç işlenen son ilçeler arasında. Üretilen sosyal ve sportif mekanlar ile gençlerimizin hayata daha aktif katılmaları ile onları hayatta farklı sosyal motivasyon alanlarına taşıdı. Esenlerdeki her bir çocuğumuzun sporun bir dalı ile ilgilenmesini istiyoruz" dedi.