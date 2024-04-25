Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle ikinci nakil

ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği, ikinci defa başarıyla nakledildi. New York'ta hem kalp hem de böbrek yetmezliği çeken Lisa Pisano adlı bir hastaya 4 Nisan'da kalp pompası olarak da adlandırılan ventriküler destek cihazı takılırken, 12 Nisan'da ise genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi.Böylece şimdiye kadar ikinci bir hastaya başarıyla domuz böbreği nakli yapılmış oldu. Hastane, ameliyattan yaklaşık 2 hafta sonra yaptığı açıklamada, vücudun organı reddettiğine dair herhangi bir belirti görülmediğini duyurdu. Hastaneye göre, söz konusu organda tek bir genetik değişiklik yapıldı.