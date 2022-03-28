Genetiği değiştirilmiş sinekle bulaşıcı hastalıkla mücadele
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İNGILİZ biyoteknoloji şirketi Oxitec, sivrisineklerden bulaşıcı ve ölümcül hastalıkların yayılmasını durdurmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Şirket özel bir proteinle 2.4 milyar sivrisineğin genetiğini değiştirdi. Genetiği değiştirilen sinekler pilot bölgede doğaya salındı. Bu sineklerin dişi sinekle çiftleşmesiyle üreyen yavru sinekler ısırma özelliğini kaybediyor. Proje, özellikle dang humması, zika virüsü ve Sarıhumma gibi hastalıkları yayan sineklerle mücadele için geliştirildi.