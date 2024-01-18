Gerçek, araç kamerasıyla ortaya çıktı

Konya'da 17 Haziran günü meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın Mutlu (50), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza tespit tutanağına göre, otomobil sürücüsü Hamza Eren'in (36) ihmali olmadığı belirtildi. Ancak soruşturmaya giren kaza anında bölgede olan bir araç kamera görüntüsü dosyanın tüm seyrini değiştirdi.Görüntüleri inceleyen bilirkişi, her ne kadar Mutlu'nun karşıdan karşıya geçmeye çalışmasıyla hatalı olduğunu belirlese de, otomobil sürücüsü Eren'in de hızlı olduğunu, fren izine rastlanmadığı ve çarpmamak adına bir gayret göstermediğini saptadı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılık, tutuksuz şüpheli Hamza Eren hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.