Haberler Yaşam Haberleri Gerçek, araç kamerasıyla ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.1.2024

Gerçek, araç kamerasıyla ortaya çıktı

Aydın Mutlu’nun öldüğü kazada “İhmali yok” denilen sürücünün aşırı hız yaptığı başka aracın kamera kayıtlarıyla belirlendi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Gerçek, araç kamerasıyla ortaya çıktı
Konya'da 17 Haziran günü meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın Mutlu (50), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza tespit tutanağına göre, otomobil sürücüsü Hamza Eren'in (36) ihmali olmadığı belirtildi. Ancak soruşturmaya giren kaza anında bölgede olan bir araç kamera görüntüsü dosyanın tüm seyrini değiştirdi.



Görüntüleri inceleyen bilirkişi, her ne kadar Mutlu'nun karşıdan karşıya geçmeye çalışmasıyla hatalı olduğunu belirlese de, otomobil sürücüsü Eren'in de hızlı olduğunu, fren izine rastlanmadığı ve çarpmamak adına bir gayret göstermediğini saptadı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılık, tutuksuz şüpheli Hamza Eren hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
A Haber muhabirine alçak saldırıya peş peşe tepkiler! "CHP zihniyetinin soğuk yüzü"
Astronotlarla ilk iletişim! Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
Son dakika haberi: Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda! Cimbom evinde 4 golle kazandı
Can Ataklı’dan skandal PKK açıklaması: “Bölücü terör örgütü tanımı yanlış”
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Asr Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Asr Suresi Arapça Yazılışı, Meali, Tefsiri Ve Faziletleri
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Ülkemizin her tarafında ayak izi var... Bu millet işe bakar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gerçek, araç kamerasıyla ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA