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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Geriye babaanne ile torunu kaldı

Depremde, Kızıltaş ailesinden 5 kişi ölürken, geriye o sırada fabrikada işte olan babaanne Mürvet ile depremden 8 gün önce doğan ve deprem anında hastanede olan torunu Ümit sağ kaldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Geriye babaanne ile torunu kaldı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 2 yıllık evli Begüm-Ömer Faruk Kızıltaş çiftinin Umut adını verdikleri bebekleri, 28 Ocak 2023'te dünyaya gelmişti. Doğumdan sonra anne taburcu olurken, solunum sorunu yaşayan Umut ise yenidoğan yoğun bakım servisinde kuvöze konuldu. Oğlu sobalı evde yaşadığı için, yeni doğum yapan gelinin hastalanabileceğini düşünen Mürvet Kızıltaş, çifti Ebrar Sitesi'ndeki evlerine getirdi. Kızıltaş ailesi, deprem felaketine 250'den fazla kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'ndeki o evde yakalandı. Depremin ilk anında yerle bir olan sitenin Güvenç Apartmanı'nda yaşayan aileden Begüm Kızıltaş, Ömer Faruk Kızıltaş kardeşleri Akif Ethem Kızıltaş, Kevser Kızıltaş ve Belinay Kızıltaş'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Çalıştığı fabrikada gece mesaisinde olan anne Mürvet Kızıltaş ile hastanede kuvözde tutulan Ümit bebek ise sağ kaldı. Depremde 4 çocuğu ile gelinini yitiren Mürvet Kızıltaş, yakınlarının yanına sığınırken, tedavi gördüğü hastanenin ağır hasar alması nedeniyle ölümden dönen Ümit bebek ise ambulansla Kayseri'ye götürülerek tedavi altına alındı. Geride ise doğumdan kısa süre önce çekilen bu fotoğraf kaldı.

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Geriye babaanne ile torunu kaldı
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