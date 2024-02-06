Gezeravcı’nın dönüşü 3. kez ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu, 3'üncü kez hava muhalefetine takıldı. Geri sayımın başladığı saatlerde NASA ve SpaceX'ten 3'üncü kez erteleme kararı çıktı. SpaceX dün sabah sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek" ifadelerine yer verdi. Erteleme kararı sonrası açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. SpaceX dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının ardından bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu. Şirket, uzay aracının istasyondan ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu bildirdi. Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon'un, Florida açıklarında, Atlas Okyanusu ya da Meksika Körfezi'ndeki 7 potansiyel noktadan birine iniş yapması planlanıyor.