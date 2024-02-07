Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü Dünya’ya dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dün saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı. Gezeravcı ile birlikte 3 uluslararası astronotu daha taşıyan Dragon kapsülünün yaklaşık 2 günlük yolculuğun ardından Florida açıklarına iniş yapması bekleniyor. 19 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edip Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu başlatan Alper Gezeravcı, 13 bilimsel deney yaparak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. SpaceX şirketi, Dragon kapsülünün yaklaşık 47.5 saatlik bir yolculuğun ardından Dünya'ya iniş yapacağını duyurdu. Planlamalar çerçevesinde, Alper Gezeravcı'nın yarın saat 16.30-17.00 sıralarında Florida açıklarındaki 7 potansiyel noktadan birine iniş yapması öngörülüyor.