Gezmedik, tozmadık kapı kapı dolaştık Sivas’ı anlattık

Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Sivas TSO Meclis Toplantısında Ekim ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.Ekim ayı Yönetim Kurulu faaliyetleri ve çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, 3 Aralık'ta yapılacak olan 120. Yıl kuruluş etkinliklerine ilişkin detayları paylaştı.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ HERKESE GÖSTERELİM"

Sivas TSO'nun 120. Yıl kuruluş etkinliklerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılacağını dile getiren Başkan Eken, "3 Aralık bizim için önemli bir tarih. İnşallah Odamızın 120'nci yılını hep beraber, tüm Sivas'la, iş dünyamızla birlikte kutlayacağız. Odamıza yakışır bir program olması için hepinize görev düşüyor. Madem bu Odanın çatısı altındasınız gerek personeli, gerek meclis üyeleri, gerek kadın girişimcileri, gerek genç girişimcileri gerek üyeler bir araya gelelim. Birliğimizi ve beraberliğimizi herkes gösterelim. Buraya seçilip gelenler aldığı oyların hakkını her türlü verecek. 69 meclis üyemizi ilk defa bir arada görmek istiyorum. 69 kişi inşallah o salonda biz hep beraberiz demenizi istiyorum. Ben bir şey yaptıysam sizinle beraber yaptım, sizin gücünüzle yaptım. İnşallah 3 Aralık'ta TOBB başkanımız geliyor. İstihdam sağlayan firmalarımıza, vergi rekortmeni firmalarımıza ve 40 yıllık üyelerimize ödül vereceğiz. Ardından Antakya Medeniyetler Korosu konseri olacak. Odamıza ve üyelerimize yakışır bir etkinlik düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"SİVAS TANITIM GÜNLERİNİ SİVAS'TA DÜZENLEYELİM"

İstanbul'da düzenlenen Sivas Günleri programına katıldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Eken, "Valimiz, Belediye Başkanımızla beraber İstanbul Yenikapı'da güzel işler yaptık, ziyaretler yaptık. Gezmedik, tozmadık kapı kapı dolaştık. Valimizle, Belediye Başkanımızla sabah 7'den gece 11'e kadar kapı kapı işadamlarını ziyaret ettik, Sivas'ı anlattık. Yatırım yapın artık Sivas'a dedik. Sanayi şehri de olacağız, tarım şehri de olacağız, turizm şehri de olacağız. Yeter ki inanalım, birliğimizi beraberliğimizi sağlayalım. İstanbul'da yaptığım konuşmada 2022 yılında Sivas Günlerini Sivas'ta yapalım teklifinde bulunduk. Biz TSO olarak buna gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ HER ZAMAN İŞ DÜNYASININ YANINDA"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in her zaman iş dünyasıyla bir arada olduğunu dile getiren Başkan Eken, "Başkanımız sağolsun her zaman yanımızda, bizleri dinliyor, yaptıklarını anlatıyor, taleplerimiz varsa alıyor. Sivas halkının da her zaman karşısında rahatlıkla duruyor. Gerek başkan yardımcıları ile gerekse başkanımıza, göreve geldiği günden beri her saat, her dakika ulaşabildiğimiz, çok kıymetli bir ekipten oluşuyor. Sayın başkanımı partili belediye başkanı olarak görmüyoruz, Sivas'ın belediye başkanı. Ankara'da, İstanbul'da ve Sivas'ta ki çalışmalarımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.