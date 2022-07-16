Girdikleri ev boşaltan hırsızlar yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren 2 hırsız, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet klima, 2 adet klima motoru, 1 adet müzik seti, 6 adet kalorifer peteği, 4 adet dış güvenlik kamerası, 1 adet buzdolabı, 1 adet demir kapı ve Çok sayıda müzik cd ve kaset çaları geldikleri araca yükleyerek kayıplara karıştı.

Tatilden dönen ev sahipleri hırsızlığı fark ederek polisten yandım istedi. Hırsızlığın yapıladığı evde incelemelerde bulunan polis, evredeki evlerin güvenlik kamerası görüntülerini inzledi. Geniş çaplı bir çalışmanın ardından eve giren şahısların O.K. ve G.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. iki hırsızın peşine düşen Polis, O.K. ve G.K.'yi Mahmutlu Mahallesinde yakaladı. Çaldıkları malzemeleri de ele geçiren polis, yapılan adli işlemlerin ardından malzemeleri ev sahibine teslim etti.