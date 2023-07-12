Girdikleri mağarada mahsur kaldılar! 9 defineci gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe Mevkisi'nde 35 metrelik mağarada definecilerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon başlatıldı. Hemen bölgeye giden İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri definecilerden 9'unu gözaltına aldı. Mağarada mahsur kalan 2 kişi için de arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, ekipler bir saatlik çalışmayla mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Gözaltına alınan 9 kişinin ifadesine başvurulacağı bildirildi. 2019 yılında aynı bölgede eşkiyanın hazinesini arayan 7 defineci mahsur kalmış, jenaratör gazından zehirlenen bir defineci ise hayatını kaybetmişti.

Ekiplerin soruşturması sürerken, definecilerin Roma ve Bizans döneminden kalan bölgedeki mağara ve tarlaları delik deşik ettikleri yönünde yöre halkından şikayetler gelmişti.