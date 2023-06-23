Giresun ve Ordu’da sel: 1 kayıp ‘ne olur babamı bulun’

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlar sonucu Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınları meydana geldi. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda araç çamur yığınları altında kaldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kurtarıldı. Yollarda da çok sayıda heyelan yaşanırken, beldeye bağlı birçok köy yolu heyelan nedeniyle kapandı. Sel nedeniyle birçok tarım arazisi ve fındık bahçesi zarar gördü. Duroğlu Beldesi Belediye Başkanı Halil Çetin "Hemen hemen her mahallede yıkım oldu.Çağlayan mahallemizde yaşayan Rıdvan Coşar'ın evi yerinde yok. Rıdvan Coşar'dan haber alamadık" dedi. Coşar'ın eşi Ayfer Coşar "Biz Giresun merkezde oturuyoruz. Eşim iki gün önce bahçe temizliği için köy evine gelmişti. Saat 20.00 sıralarında görüştük. 'Yemek yiyeceğim' dedi.Bir daha ulaşamadık" dedi. Kızı Betül ise "Geçen yıl yaptırdığı ahşap, evden eser kalmamış. Sel suları sürüklemiş. Ne olur babamı bulun" diyerek gözyaşı döktü. Giresun Valisi Enver Ünlü, 35 heyelan, 24 mahsur kalma ve 60 su baskını ihbarı aldıklarını belirtip AFAD'ın acil yardım ödeneği olarak 10 milyon lira gönderdiğini kaydetti.